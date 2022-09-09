Могут перенести на неизвестный срок
В день смерти сыграли два английских клуба. После печального известия матчи Арсенала и Манчестер Юнайтед в Лиге Европы начали с минуты молчания.
К теме В Англии отменили матчи АПЛ из-за смерти королевы Елизаветы II
Теперь в АПЛ перенесли поединки, которые должны были состояться с 10 по 12 сентября. Также отсрочили игры в чемпионатах Шотландии и Северной Ирландии. Из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия в связи с объявлением 10-дневного траура.
Такая же участь может ожидать встречи шотландского Селтика с донецким Шахтером во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.
Перед этим большой шанс перенесения имеет матч Селтика против Рейнджерса.
- Напомним, что матч Шахтер – Селтик должен пройти 14 сентября в Варшаве. Это будет первый "домашний" поединок для "горняков" в Лиге чемпионов. Подопечные Игоря Йовичевича попытаются продолжить победную серию в еврокубках после победы над Лейпцигом (1:4).
- Селтик в первом туре группового раунда был разгромлен Реалом – 0:3.