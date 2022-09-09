Могут перенести на неизвестный срок

В день смерти сыграли два английских клуба. После печального известия матчи Арсенала и Манчестер Юнайтед в Лиге Европы начали с минуты молчания.

К теме В Англии отменили матчи АПЛ из-за смерти королевы Елизаветы II

Теперь в АПЛ перенесли поединки, которые должны были состояться с 10 по 12 сентября. Также отсрочили игры в чемпионатах Шотландии и Северной Ирландии. Из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия в связи с объявлением 10-дневного траура.

Такая же участь может ожидать встречи шотландского Селтика с донецким Шахтером во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

Перед этим большой шанс перенесения имеет матч Селтика против Рейнджерса.

Обратите внимание! Королева Елизавета находилась на британском престоле долгих 70 лет. Ее Величество скончалось в возрасте 96 лет.