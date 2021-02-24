На матч Шахтаря в Лізі Європи продали понад 10 тисяч квитків
Донецький Шахтар у четвер,25 лютого, зіграє проти Маккабі матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. Гра відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський".
Джерело:Tribuna.com
Цей матч відбудеться за присутності глядачів. УЄФА дозволили заповнити трибуни на 30% від загальної кількості місць (для НСК "Олімпійський" це 21 тисяча місць).
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Ще 18 лютого, як Шахтар отримав дозвіл на проведення матчів за участі вболівальників, клуб розпочав продаж квитків. Найдешевший – 100 гривень.
За день до матчу, 24 лютого, Шахтар продав вже понад 10 тисяч квитків на матч проти Маккабі.
- Матч Шахтар – Маккабі розпочнеться о 19:55 на НСК "Олімпійський".
- У першому матчі в Тель-Авіві Шахтар переміг 2:0. Відзначилися Алан Патрік та Тете.
- Шахтар є фаворитом у букмекерів і у другому матчі. Favbet оцінив ймовірну перемогу Шахтаря коефіцієнтом 1,75. На те, що переможе Маккабі – 5,30. Однак ізраїльській команді треба перемагати з різницею у два та більше голи на виїзді
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