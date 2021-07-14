УЕФА включил матч с участием сборной Украины в список лучших на Евро-2020: видео
14 июля 2021 , 19:14Читати новину українською
Источник:УЕФА
Пресс-служба УЕФА назвала семь самых зрелищных матчей Евро-2020. В их число вошел и поединок Нидерланды – Украина (3:2) на групповом этапе турнира.
Интересно, что УЕФА предложил болельщикам выбрать из этой семерки самый зрелищный матч турнира, добавив голосование.
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Также в списке претендентов следующие матчи: Португалия – Германия 2:4 (группа), Германия – Венгрия 2:2 (группа), Хорватия – Испания 3:5 (1/8 финала) Франция – Швецария 3:3, 4:5 пен. (1/8 финала), Бельгия – Италия 1:2 (1/4 финала), Испания – Италия 1:1, 2:4 пен. (1/2 финала).
Украина – Нидерланды видеообзор
Другие номинации на Евро-2020
- По итогам Евро-2020 УЕФА вручил три индивидуальные награды. На Евро-2020 лучшим бомбардиром стал Криштиану Роналду. Нападающий Португалии забил 5 голов
- Игрок Испании Педри стал лучшим молодым футболистом турнира. Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, который выиграл две серии пенальти, признан лучшим игроком Евро-2020.