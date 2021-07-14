Интересно, что УЕФА предложил болельщикам выбрать из этой семерки самый зрелищный матч турнира, добавив голосование.

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Также в списке претендентов следующие матчи: Португалия – Германия 2:4 (группа), Германия – Венгрия 2:2 (группа), Хорватия – Испания 3:5 (1/8 финала) Франция – Швецария 3:3, 4:5 пен. (1/8 финала), Бельгия – Италия 1:2 (1/4 финала), Испания – Италия 1:1, 2:4 пен. (1/2 финала).

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