Цікаво, що УЄФА запропонував уболівальникам вибрати з цієї сімки найбільш видовищний матч турніру, додавши голосування.

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Також в списку претендентів такі матчі: Португалія – ​​Німеччина 2:4 (група), Німеччина – Угорщина 2:2 (група), Хорватія – Іспанія 3:5 (1/8 фіналу), Франція – Швецария 3:3, 4:5 пен. (1/8 фіналу), Бельгія – Італія 1:2 (1/4 фіналу), Іспанія – Італія 1:1, 2:4 пен. (1/2 фіналу).

Україна – Нідерланди відеоогляд

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