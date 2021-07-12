Доннарумма провел на поле 719 минут

Доннарумма был основным вратарем сборной Италии на чемпионате Европы. Он пропустил только концовку победного матча с Уэльсом в третьем туре, когда Роберто Манчини дал немного игрового времени Сальваторе Сиригу.

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Доннарумма провел на поле 719 минут – больше любого другого игрока на ЕВРО-2020.

Все три матча на групповом этапе Доннарумма и "скуадра адзурра" сыграли на ноль. Первый гол они пропустили от Австрии в 1/8 финала. Это был первый пропущенный мяч итальянцев более чем за 1000 минут игрового времени.

Доннарумма также сделал важный сейв в серии пенальти с Испанией в полуфинале. В финале Евро-2020 против Англии вратарь отразил два пенальти.

Лучшие игроки предыдущих Евро

1996: Маттиас Заммер (Германия)

2000: Зинедин Зидан (Франция)

2004: Теодорос Загоракис (Греция)

2008: Хави Эрнандес (Испания)

2012: Андрес Иниеста (Испания)

2016: Антуан Гризманн (Франция)