Педри сыграл во всех матчах Испании на Евро-2020

До Евро-2020 Педри провел за сборную Испании лишь 4 матча. Однако в финальной стадии 18-летний полузащитник пропустил лишь одну минуту, когда был заменен в конце дополнительного времени четвертьфинального поединка против Швейцарии.

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В полуфинале против Италии Педри отдал 66 передач, 65 из которых оказались точными.

Наставник испанцев Луис Энрике одобрительно оценил игру Педри на Евро-2020.

Никому не удавалось в 18 лет сыграть на этом турнире так, как Педри. Даже Андресу Иньести. Это удивительный, уникальный футболист,

– описал Энрике игрока Барселоны.

Следует заметить, что Педри стал соавтором одного из самых курьезных голов на Евро-2020. В 1/8 финала против Хорватии Педри отдал пас на вратаря почти из центра поля. Унаи Симон не укротил мяч и пропустил гол.

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