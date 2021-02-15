Расизм на матче Заря – Десна: луганский клуб требует извинений, но не настаивает на наказании
Луганская Заря обратилась с письмом в комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) по этике и честной игре о расизме в матче с Десной 13 февраля.
Источник:ФК Заря
В письме Заря написала, что фраза "уродов набрали, бл**ь, чорнож**ых" звучала со стороны скамейки запасных черниговской Десны.
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Заря не имеет цели наказать Десну
Луганский клуб утверждает, что выражение нарушает пункты кодекса этики и честной игры УАФ, что касаются запрета дискриминации.
Зарю считает, что это выражение является оскорбительным, оскорбляет честь луганской команды, является явно расистским,
– говорится в письме.
В письме сказано, что Заря не имеет цели наказать Десну. В то же время там говорится, что руководство Десны "должно самостоятельно установить личность виновного, провести мероприятия по предотвращению в будущем расистских высказываний или действий со стороны своих представителей".
Также говорится, что Десна должна принести игрокам Зари и клуба извинения.
"Заря просит комитет по этике и честной игре рассмотреть это сообщение, установить конкретных сотрудников Десны, которые допустили расистские высказывания, и принять меры относительно требований кодекса этики и честной игры УАФ и дисциплинарных правил УАФ", – говорится в письме Зари.
Скандальный инцидент попал в рапорт
Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги (УПЛ) Евгений Дикий в комментарии Tribuna.com заявил, что делегат матча Олег Базай отметил эпизод в рапорте матча.
"Делегат матча отметил этот эпизод в своем рапорте. Сейчас документы и вся информация будут переданы в КДК УАФ, и уже этот вопрос будет рассматривать этот комитет", – заявил Дикий.
Дикий сказал, что в рапорте нет информации об авторе слов.
Что произошло во время матча Заря – Десна?
Инцидент с расистским возгласом произошел в конце игры, когда игрок Десны Владислав Калитвинцев жестко сыграл против иранского форварда Зари Шахаба Захеди. В результате на поле началась потасовка. Заря выиграла матч (2:1).
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