Луганская Заря обратилась с письмом в комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) по этике и честной игре о расизме в матче с Десной 13 февраля.

В письме Заря написала, что фраза "уродов набрали, бл**ь, чорнож**ых" звучала со стороны скамейки запасных черниговской Десны.

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Заря не имеет цели наказать Десну

Луганский клуб утверждает, что выражение нарушает пункты кодекса этики и честной игры УАФ, что касаются запрета дискриминации.

Зарю считает, что это выражение является оскорбительным, оскорбляет честь луганской команды, является явно расистским,

– говорится в письме.

В письме сказано, что Заря не имеет цели наказать Десну. В то же время там говорится, что руководство Десны "должно самостоятельно установить личность виновного, провести мероприятия по предотвращению в будущем расистских высказываний или действий со стороны своих представителей".

Также говорится, что Десна должна принести игрокам Зари и клуба извинения.

"Заря просит комитет по этике и честной игре рассмотреть это сообщение, установить конкретных сотрудников Десны, которые допустили расистские высказывания, и принять меры относительно требований кодекса этики и честной игры УАФ и дисциплинарных правил УАФ", – говорится в письме Зари.

Скандальный инцидент попал в рапорт

Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги (УПЛ) Евгений Дикий в комментарии Tribuna.com заявил, что делегат матча Олег Базай отметил эпизод в рапорте матча.

"Делегат матча отметил этот эпизод в своем рапорте. Сейчас документы и вся информация будут переданы в КДК УАФ, и уже этот вопрос будет рассматривать этот комитет", – заявил Дикий.

Дикий сказал, что в рапорте нет информации об авторе слов.