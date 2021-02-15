Матч Динамо – Брюгге в Киеве может не состояться – СМИ
Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Брюгге, проведение которого запланировано в Киеве, может не состояться из-за сильных морозов, которые ожидаются в столице Украины.
Источник:Voetbal24.be
Как сообщают бельгийские СМИ, при более низкой температуре, чем 15 градусов мороза, один из клубов, согласно правилам УЕФА, вправе отказаться от проведения матча.
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Пока неизвестно, пойдет ли на такой шаг Брюгге, но исключать такую возможность, как пишут бельгийские СМИ, не стоит.
Интересно, что накануне Брюгге не сыграл выездной календарный матч чемпионата Бельгии против Шарлеруа. Игра была отменена из-за того, что поле было признано непригодным для проведения футбольного матча.
В прошлом сезоне Динамо и Брюгге уже встречались в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Тогда по сумме двух матчей бельгийцы прошли дальше (1:0, 3:3). В результате этого поражения руководство "бело-синих" уволило Александра Хацкевича с поста главного тренера.
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