Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Брюгге, проведение которого запланировано в Киеве, может не состояться из-за сильных морозов, которые ожидаются в столице Украины.

Как сообщают бельгийские СМИ, при более низкой температуре, чем 15 градусов мороза, один из клубов, согласно правилам УЕФА, вправе отказаться от проведения матча.

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Пока неизвестно, пойдет ли на такой шаг Брюгге, но исключать такую ​​возможность, как пишут бельгийские СМИ, не стоит.

Интересно, что накануне Брюгге не сыграл выездной календарный матч чемпионата Бельгии против Шарлеруа. Игра была отменена из-за того, что поле было признано непригодным для проведения футбольного матча.

К слову. Матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Брюгге состоится 18 февраля в 19:55.

В прошлом сезоне Динамо и Брюгге уже встречались в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Тогда по сумме двух матчей бельгийцы прошли дальше (1:0, 3:3). В результате этого поражения руководство "бело-синих" уволило Александра Хацкевича с поста главного тренера.