Матч під загрозою: футболісти Брюгге захворіли на COVID-19 перед поєдинком з Динамо
Суперник київського Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи бельгійський Брюгге перед візитом до Києва залишився без декількох футболістів через зараження коронавірусом.
Джерело:hln.be
15 лютого з симптомами коронавірусу на самоізоляцію у терміновому порядку був відправлений півзахисник Шарль Де Кетеларе.
До слова Расизм на матчі Зоря – Десна: луганський клуб вимагає вибачень, але не наполягає на покаранні
За інформацією джерела, подібні симптоми стали проявлятися й у інших представників клубу. 15 лютого команда у повному складі здала додаткові тести, результати яких, щоправда, поки невідомі.
До слова, раніше COVID-19 діагностували у нідерландського захисника Стефано Денсвіла та хорватського оборонця Матея Мітровіча.
Крім того, в "Брюгге" уважно стежать за погодними умовами в Києві, оскільки в день матчу очікується серйозний мороз. Якщо температура сягне позначки мінус 15 градусів, команди можуть відмовитися від проведення зустрічі.
Поділитися новиною
-
Гонка життя: що чекає Юлію Джиму на чемпіонаті світу з біатлону-20218 лютого , 09:30
-
Оголений чоловік вибіг на поле під час Супербоулу і виграв 374 000 доларів, поставивши на себе9 лютого , 18:43
-
Перемога Динамо в УПЛ, виліт Руху, а Циганков – найкращий бомбардир: головні інтриги сезону9 лютого , 14:01