Финальный матч предварительного раунда Лиги чемпионов между "Дритой" из Косово и североирландским "Линфилдом" отменили. Причиной стала вспышка коронавируса.

Коронавирус диагностировали у двоих игроков "Дриты". Затем всю команду решили отправить на самоизоляцию, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Как сообщили в УЕФА, в пятницу, 7 августа, коронавирус обнаружили у одного из игроков команды из Косово. Футболиста отправили на самоизоляцию. Вместе с ним еще одного игрока, который находился в тесном контакте с инфицированным.

Но 10 августа ПЦР-тестирование выявило коронавирус еще у одного игрока "Дриты". Поэтому власти Швейцарии (матч должен был состояться в швейцарском Ньоне) решили отправить на самоизоляцию всю команду.

Следовательно матч против "Линфилда", который был запланирован на 11 августа, отменен.

Теперь решение по этому матчу будет принимать Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА.

Напомним, УЕФА внесла изменения в правила матчей квалификации еврокубков. Среди нововведений – если матч не состоялся из-за коронавируса у игроков одной из команд, а возможности перенести игру на более поздний срок нет, команде засчитается техническое поражение.