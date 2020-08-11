Фінальний матч попереднього раунду Ліги чемпіонів між "Дрітою" з Косова та північноірландським "Лінфілдом" скасували. Причиною став спалах коронавірусу.

Коронавірус діагностували у двох гравці "Дріти". Відтак всю команду вирішили відправити на самоізоляцію, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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ЯК повідомили в УЄФА, в п'ятницю, 7 серпня, коронавірус виявили в одного з гравців команди з Косово. Футболіста відправили на самоізоляцію. разом з ним ще одного гравця, який перебував у тісному контакті з інфікованим.

Та 10 серпня ПЛР-тестування виявило коронавірус ще в одного гравця "Дріти". Тож влада Швейцарії (матч повинен був відбутися у швейцарському Ньйоні) вирішили відправити на самоізоляцію всю команду.

Відтак матч проти "Лінфілда", який був запланований на 11 серпня, скасований.

Тепер рішення щодо цього матчу прийматиме Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА.

Нагадаємо, УЄФА внесла зміни до правил матчів кваліфікації єврокубків. Серед нововведень – якщо матч не відбувся через коронавірус у гравців однієї з команд, а можливость перенести гру на пізніший термін немає, команді зарахується технічна поразка.