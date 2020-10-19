20 октября в первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Ювентуса". Поединок может состояться без болельщиков на трибунах НСК "Олимпийский".

Матч киевского клуба, который должен состояться во вторник, 20 октября, неожиданно может пройти при пустых трибунах в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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Неожиданное решение

"Не будем нагнетать, но. Возможно, эта информация пока что сырая. Сейчас в Кабмине экстренно решается вопрос о возможности проведения завтрашнего матча без зрителей. Инициативу проявили Минздрав и МВД. Причина – эпидемиологическая ситуация. Возможно, в ближайшие часы все прояснится", – написал инсайдер.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что "Динамо" все же сможет рассчитывать на поддержку с трибун в матче против итальянского гранда.

В официальном письме Степанова говорилось о том, что "Динамо" сможет заполнить трибуны родного стадиона на 30%, но при условии соблюдения всех карантинных ограничений и правил. Решение о присутствии фанатов на других матчах "Динамо", а точнее с "Барселоной" и "Ференцварошем", будет принято не ранее, чем за 15 дней до матча.

Матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус" состоится 20 октября в 19:55 на НСК "Олимпийский" в Киеве