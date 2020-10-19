20 жовтня у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє проти "Ювентуса". Поєдинок може відбутись без вболівальників на трибунах НСК "Олімпійський".

Матч київського клубу, який повинен відбутись у вівторок, 20 жовтня, несподівано може відбутись за пустих трибуна у Києві. Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Варте уваги: Динамо – Ювентус: анонс на матч Ліги чемпіонів

Несподіване рішення

"Не будемо нагнітати, але. Можливо, ця інформація поки що сира. Зараз в Кабміні екстрено вирішується питання про можливість проведення завтрашнього матчу без глядачів. Ініціативу проявили МОЗ і МВС. Причина – епідеміологічна ситуація. Можливо, в найближчі години все проясниться", – написали інсайдер.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що "Динамо" таки зможе розраховувати на підтримку з трибун у матчі проти італійського гранда.

В офіційному листі Степанова йшлось про те, що "Динамо" зможе заповнити трибуни рідного стадіону на 30%, але за умов дотримання всі карантинних обмежень та правил. Рішення про присутність фанатів на інших матчах "Динамо", а точніше з "Барселоною" та "Ференцварошем", буде прийнято не раніше, як за 15 днів до матчу.