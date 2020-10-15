Уже 20 октября "Динамо" в Киеве сыграет против туринского "Ювентуса" на НСК "Олимпийский". Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что еврокубковый поединок состоится с болельщиками на трибунах.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "Динамо" таки сможет рассчитывать на поддержку с трибун в матче против итальянского гранда. В Telegram-канале "Динамо Киев Inside" появилась фотография официального письма, подписанного Степановым.

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"Динамо" сможет впустить болельщиков

Кабинет Министров Украины 13 октября на своем заседании ужесточил карантинные ограничения, которые коснулись и спортивных событий. В регионах, где будут действовать ограничения, которые будут зависеть от принадлежности к одной из четырех цветных карантинных зон, до сих пор разрешено проведение спортивных событий, но без зрителей.

Поэтому матчи УПЛ все украинские клубы будут играть без поддержки на трибунах, кроме международных соревнований. Минздрав отдельно по каждому матчу будет принимать решение, можно ли допускать зрителей на трибуны.

В официальном письме Степанова говорится о том, что "Динамо" сможет заполнить трибуны родного стадиона на 30%, но при условии соблюдения всех карантинных ограничений и правил.

Сыграет ли "Динамо" следующие матчи в ЛЧ со зрителями

Решение о присутствии фанатов на других матчах "Динамо", а точнее с "Барселоной" и "Ференцварошем", будет принято не ранее, чем за 15 дней до матча.



Официальное письмо о допуске фанатов на матч "Динамо" – "Ювентус" / Фото: Telegram-канал "Динамо Киев Inside"