Киевское Динамо 18 февраля проведет матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге. Подопечные Мирчи Луческу смогут рассчитывать на 12-го игрока на трибунах.

Столичные болельщики впервые в новом 2021 году заполнят трибуны "Олимпийского". УЕФА разрешил провести еврокубковый матч со зрителями.

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Первый матч в 2021 году с фанатами

За несколько дней до самого матча руководство Динамо направило в УЕФА весь пакет документов по ситуации с COVID-19 в Украине и возможности проведения встречи против бельгийского Брюгге с фанатами. Официальный ответ УЕФА, который позволяет частичную продажу билетов, был получен в четверг, 18 февраля, в 10:30 утра.

В 11:15 киевский клуб начал продажу билетов на игру. Около 10 тысяч фанатов смогут заполнить сектора нижнего яруса главной арены страны уже 18 февраля. В целом НСК "Олимпийский" вмещает не более, чем 70 тысяч зрителей.

Клуб попросил болельщиков приобрести билеты и поддержать украинский гранд с трибун. Интересно, что матч должен был начаться в 19:55, но из-за погодных условий был перенесен на 17:00.

17 февраля Кабинет Министров Украины на своем заседании принял решение, согласно которому позволил болельщикам посещать спортивные события. К слову, первые матчи УПЛ во втором круге перед этим состоялись без зрителей.