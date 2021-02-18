Київське Динамо 18 лютого проведе матч у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи проти Брюгге. Підопічні Мірчі Луческу зможуть розраховувати на 12-го гравця на трибунах.

Столичні вболівальники вперше у новому 2021 році заповнять трибуни "Олімпійського". УЄФА дозволив провести єврокубковий матч з глядачами.

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Перший матч у 2021 з фанатами

За декілька днів до самого матчу керівництво Динамо надіслало до УЄФА весь пакет документів щодо ситуації з COVID-19 в Україні і можливості проведення зустрічі проти бельгійського Брюгге з фанатами. Офіційну відповідь УЄФА, яка дозволяє частковий продаж квитків, було отримано у четвер, 18 лютого, о 10:30 ранку.

О 11:15 київський клуб розпочав продаж квитків на гру. Близько 10 тисяч фанатів зможуть заповнити сектори нижнього ярусу головної арени країни вже 18 лютого. Загалом НСК "Олімпійський" вміщує трохи більше, як 70 тисяч глядачів.

Клуб попросив вболівальників придбати квитки та підтримати український гранд з трибун. Цікаво, що матч повинен був розпочатись о 19:55, але через погодні умови був перенесений на 17:00.

17 лютого Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв рішення, за яким дозволив вболівальникам відвідувати спортивні події. До слова, перші матчі УПЛ у другому колі перед цим відбулись без глядачів.