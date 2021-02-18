Киевское Динамо после ожидаемой кампании в Лиге чемпионов продолжит борьбу в Лиге Европы. На стадии 1/16 финала "бело-синим" выпала честь встретиться с бельгийским Брюгге. Анонс матча 1/16 финала Лиги Европы – читайте в материале Спорт 24.

Динамо – Брюгге

Что: первый матч 1/16 финала Лиги Европы;

Где: Киев, НСК "Олимпийский";

Когда: 18 февраля в 17: 00;

Где смотреть: телеканал "Футбол 1", Oll.TV, Megogo, "Воля".

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Путь команд в еврокубках

Динамо начало еврокубковую кампанию по квалификации Лиги чемпионов. Украинский клуб прошел нидерландский АЗ и бельгийский Гент.

На групповом этапе Динамо дважды проиграло Ювентусу и Барселоне. Также Динамо победило дома Ференцварош, а на выезде поделило очки с венграми.

Брюгге напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов. Бельгийский клуб занял третье место, пропустив вперед Боруссию Дортмунд и Лацио. Бельгийцы опередили российский Зенит.

Кадровые проблемы

В лазарете Динамо находятся защитники Никита Бурда и Владимир Костевич, а Тудор Белуце проходит реабилитацию после травмы.

Набирает форму Александр Тымчик, однако он и Илья Забарный пропустили матч против Олимпика 14 февраля. Скорее всего, не поможет Динамо в матче с Брюгге и Беньямин Вербич.

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COVID-19 внес коррективы в состав бельгийской команды. Положительными оказались тесты на коронавирус у ключевого центрального полузащитника Ханса Ванакена, а также защитников Стефано Денсвила и Матея Митровича.

К тому же, COVID-19 был обнаружен и у главного тренера бельгийцев Филиппа Клемана и членов его тренерского штаба. Руководить Брюгге будет наставник команды U23 Рик Де Мил вместе с ассистентом Тимом Смолдерсом.

Останется в Бельгии из-за проблем со здоровьем и лучший бомбардир Ноа Ланг. Первую встречу с Динамо из-за дисквалификации пропустит украинец Эдуард Соболь.

История встреч Динамо с Брюгге

За время выступлений в еврокубках жребий лишь однажды сводил Динамо и Брюгге.

В августе 2019 года команды сошлись в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тогда Брюгге одержал минимальную победу дома (1:0), а в Киеве игра завершилась ничьей 3:3.

Тогда Динамо возглавлял Александр Хакцевич, которого отправили в отставку за неудачный результат. Теперь новый тренер киевлян Мирча Луческу получил шанс продемонстрировать разницу на фоне того же соперника.

Динамо – Брюгге видеообзор матча в Киеве

Интересные факты

Лучшего результата в Лиге Европы Динамо добилось в сезоне 2014/15, когда дошло до четвертьфинала. В 2009 году в Кубке УЕФА киевляне играли в полуфинале.

Для Динамо это седьмое участие в 1/16 финала Лиги Европы. В прошлом киевляне четыре раза пробивались дальше, в том числе в трех последних случаях – с Генгамом (2014/15), АЕК (2017/18) и Олимпиакосом (2018/19).

Статистика "Динамо" в домашних матчах 1/16 финала Лиги Европы: В3 Н2 П1. В шести последних домашних матчах весенних стадий еврокубков у киевлян лишь одна победа (Н2 П3). В последней такой встрече – в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19 – "динамовцы" со счетом 0:5 уступили Челси.

Брюгге сыграет в 1/16 финала Лиги Европы в шестой раз. Преодолеть этот барьер бельгийцы смогли только однажды. В сезоне 2014/15 они прошли Ольборг и добрались до четвертьфинала. В других случаях Брюгге в 1/16 финала вылетал: от Валенсии (2009/10), Ганновера (2011/12), Зальцбурга (2018/19) и Манчестер Юнайтед (2019/20).

Брюгге всегда уступал в 1/16 финала по сумме двух матчей, когда проигрывал в гостях. В Лиге Европы бельгийцы не побеждают на выезде в семи поединках: Н2 П5 (включая квалификацию).