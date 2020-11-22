Менхенгладбахская "Боруссия" понесла очередную кадровую потерю перед матчем против "Шахтера" в Лиге чемпионов. Защитник команды Рами Бенсебаини пропустит встречу из-за коронавируса.

Это уже третья кадровая потеря немецкого клуба перед матчем с "горняками". Сперва хавбек Йонас Хофманн выбыл до конца года из-за разрыва мышцы. Впоследствии положительный тест на COVID-19 был обнаружен у Плеа, а теперь еще и Бенсабаини. Об этом сообщает официальный сайт "Боруссии" (М).

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Шанс для "Шахтера"

Игрок обороны уже вернулся из расположения сборной Алжира и отправился на самоизоляцию. Другие игроки прошли обязательное тестирование перед матчем в Бундеслиге против "Аугсбурга". Все результаты были отрицательными.

В этом сезоне футболист провел в футболке "Боруссии" (М) 10 поединков, трижды огорчая голкиперов соперников.

У "Шахтера" же дисквалифицирован главный наставник Луиш Каштру, который будет отбывать одноматчевую дисквалификацию из-за задержки начала встречи 2-го тура Лиги чемпионов против "Интера".

Также португальский специалист обязан выплатить 5 тысяч евро.

Добавим, что после 3-х туров "Боруссия" единолично возглавляет группу B. В их активе 5 пунктов. Им "в спину дышат" "горняки", у которых 5 очков. Таблицу же неожиданно замыкает итальянский "Интер" (2 пункта).