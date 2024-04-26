Рано зачехлили ракетки: украинские топ-теннисистки синхронно проиграли на турнире в Мадриде
В Мадриде продолжается грунтовый Мастерс с участием сильнейших теннисисток мира. К сожалению, турнир в Испании оказался неудачным для украинских спортсменок.
Во втором раунде розыгрыша грунтового Мастерса свои матчи провели Ангелина Калинина и Марта Костюк. Стартовые встречи оказались неудачными для украинок, пишет 24 Канал.
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Ангелина Калинина (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) 1:2 (7:6(6), 2:6, 3:6)
Соперницей Калининой в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде была американка Кэролайн Доулхайд. Первый сет в борьбе выиграла представительница Украины. Однако две следующие партии были за Доулхайд. 56-я ракетка мира взяла два подряд сета (6:2 и 6:3) и завершила поединок в свою пользу.
Теннисистки впервые встречались на корте. Для Ангелины этот вылет на старте турнира стал вторым подряд. В 2023 году она уступила Маяр Шериф. А вот в 2022 году Калинина доходила до четвертьфинала.
Марта Костюк (Украина) – Маяр Шериф (Египет) 0:2 (2:6, 5:7)
Украинка благодаря высокому рейтингу стартовала сразу со второго раунда. Соперницей Костюк была Маяр Шериф из Египта.
После четырех геймов первого сета Шериф повела в счете 4:0. Марта сумела отыграть два следующих гейма, но на большее не смогла. Египтянка выиграла партию со счетом 6:2.
По похожему сценарию прошел второй сет. Шериф повела в счете 3:0, а Костюк отыгралась и даже вышла вперед 5:4. Однако следующие три гейма Марта проиграла.
Отметим, что это была четвертая встреча соперниц. Теперь счет их матчей стал равным.
Неудачный турнир для украинок
- Напомним, что в Мастерсе в Мадриде стартовали пятеро украинских теннисисток.
- Первой выбыла из борьбы Леся Цуренко. В первом круге она уступила 18-летней филиппинке Александре Эали.
- Неудачным оказался старт для первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Во втором раунде она проиграла Саре Соррибес-Тормо из Испании.
- Лишь Даяна Ястремская сумела преодолеть стадию 1/32 финала. По итогу трех сетов она обыграла представительницу Колумбии Эмильяну Аранго.