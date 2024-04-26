У другому раунді розіграшу ґрунтового Мастерса свої матчі провели Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Стартові зустрічі виявилися невдалими для українок, пише 24 Канал.

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Ангеліна Калініна (Україна) – Керолайн Доулхайд (США) 1:2 (7:6(6), 2:6, 3:6)

Суперницею Калініної у 1/32 фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді була американка Керолайн Доулхайд. Перший сет у боротьбі виграла представниця України. Однак дві наступні партії були за Доулхайд. 56-та ракетка світу взяла два поспіль сета (6:2 та 6:3) та завершила поєдинок на свою користь.

Тенісистки вперше зустрічалися на корті. Для Ангеліни цей виліт на старті турніру став другим поспіль. У 2023 році вона поступилася Маяр Шеріф. А от у 2022 році Калініна доходила до чвертьфіналу.

Марта Костюк (Україна) – Маяр Шеріф (Єгипет) 0:2 (2:6, 5:7)

Українка завдяки високому рейтингу стартувала одразу з другого раунду. Суперницею Костюк була Маяр Шеріф з Єгипту.

Після чотирьох геймів першого сету Шеріф повела в рахунку 4:0. Марта зуміла відіграти два наступні гейми, але на більше не спромоглася. Єгиптянка виграла партію з рахунком 6:2.

За схожим сценарієм пройшов другий сет. Шеріф повела в рахунку 3:0, а Костюк відігралася та навіть вийшла вперед 5:4. Однак наступні три гейми Марта програла.

Зазначимо, що це була четверта зустріч суперниць. Тепер рахунок їхніх матчів став рівним.

Невдалий турнір для українок