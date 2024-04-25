Сара Соррибес-Тормо – Элина Свитолина 2:0 (6:3, 7:5)

Теннисистки провели 2-часовой поединок. К сожалению, в двух сетах испанская спортсменка одержала победу над Элиной Свитолиной. Хотя украинка была близка к равному счету по сетам во время второй партии, пишет 24 Канал.

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Уже после стартовых шести геймов было видно, как много сил потратила украинская теннисистка, чтобы приспособить к непростому стилю Соррибес-Тормо и держать равный счет – 3:3. Но дальше две проигранные собственные подачи и гейм на мяче испанки не принес ничего для Элины. Первая партия осталась за местной теннисисткой, которая имела хорошую поддержку трибун – 6:3.

Казалось, что второй сет будет за первой ракеткой Украины, особенно после 1:4 в пользу Элины. Ключевым, к сожалению, в пользу Сары стал 10-й гейм, когда она взяла его на подаче Свитолиной, сделав счет равным 5:5. Далее испанская представительница с двумя брейками взяла 11-й гейм и второй раз в этой партии повела на табло 6:5.

Напряженный сет остался не за украинкой

12-й гейм был очень напряженным. Соррибес-Тормо была в шаге от победы. Зато украинка пыталась переломить ход поединка в свою пользу. Однако после третьего матч-пойнта испанка таки дожала Свитолину, забрав и вторую партию – 7:5.

Элина Свитолина вылетела во втором круге турнира в Мадриде. Элина стала второй украинской теннисисткой, которая прекратила борьбу за трофей. Первой это сделала Леся Цуренко, которая проиграла 18-летней филиппинке Александре Эали.

К слову. На турнире в Мадриде выступят еще три украинки – Ангелина Калинина, Марта Костюк (обе выйдут на корт 26 апреля) и Даяна Ястремская, которая прямо сейчас играет против колумбийки Эмияльны Аранго.

Обидчица Свитолиной в следующем круге соревнований сыграет против "нейтральной" белоруски Виктории Азаренко, которая в свою очередь победила немку Татьяну Марию – 6:3, 6:1. Их встреча состоится ориентировочно 27 апреля в 12:00.