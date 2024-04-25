Эмильяна Аранго – Даяна Ястремская 1:2 (6:0, 5:7, 4:6)

Одесситка стала третьей среди украинок, кто сыграл свой стартовый поединок на Мастерсе в Испании. К счастью, она прервала неутешительную тенденцию и, в отличие от Цуренко и Свитолиной, одержала победу, пишет 24 Канал.

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Это был третий очный матч между теннисистками. До этого между ними сохранялся паритет.

Старт поединка выдался провальным для Даяны. Она лишь в двух геймах первого сета смогла навязать борьбу сопернице, однако и в них не смогла победить, в итоге – 0:6 для Ястремской.

Вторая партия выдалась намного более конкурентной. Украинка уступала со счетом 1:2 с брейком в пассиве, но смогла вернуться в игру и выиграла 4 подряд гейма. После этого колумбийка снова сравняла счет, но концовка была за нашей землячкой – 7:5.

Третий сет почти полностью повторил сценарий предыдущего. С 1:2 счет также изменился на 5:2, колумбийка снова начала отыгрываться, но на этот раз решающим стал десятый гейм, в котором украинка сделала брейк "под ноль" и добыла сверхэмоциональную победу – 6:4.

В течение матча Даяна Ястремская сделала 2 эйса при 5 двойных ошибках, реализовала 7 из 16 брейк-поинтов и выиграла 6 из 14 геймов на своей подаче. Поединок длился ровно два с половиной часа.

Справка. Мастерс в Мадриде продлится до 5 мая. Свои стартовые поединки на турнире еще не провели Ангелина Калинина и Марта Костюк. Они выйдут на корт 26 апреля, где сыграют против Кэролайн Доулхайд и Маяр Шериф соответственно.

Отметим, что в 1/16 финала Даяна Ястремская сыграет против победительницы пары Коко Гофф – Аранча Рус.