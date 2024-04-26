Во втором раунде розыгрыша грунтового Мастерса свои матчи провели Ангелина Калинина и Марта Костюк. Стартовые встречи оказались неудачными для украинок, пишет 24 Канал.

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Ангелина Калинина (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) 1:2 (7:6(6), 2:6, 3:6)

Соперницей Калининой в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде была американка Кэролайн Доулхайд. Первый сет в борьбе выиграла представительница Украины. Однако две следующие партии были за Доулхайд. 56-я ракетка мира взяла два подряд сета (6:2 и 6:3) и завершила поединок в свою пользу.

Теннисистки впервые встречались на корте. Для Ангелины этот вылет на старте турнира стал вторым подряд. В 2023 году она уступила Маяр Шериф. А вот в 2022 году Калинина доходила до четвертьфинала.

Марта Костюк (Украина) – Маяр Шериф (Египет) 0:2 (2:6, 5:7)

Украинка благодаря высокому рейтингу стартовала сразу со второго раунда. Соперницей Костюк была Маяр Шериф из Египта.

После четырех геймов первого сета Шериф повела в счете 4:0. Марта сумела отыграть два следующих гейма, но на большее не смогла. Египтянка выиграла партию со счетом 6:2.

По похожему сценарию прошел второй сет. Шериф повела в счете 3:0, а Костюк отыгралась и даже вышла вперед 5:4. Однако следующие три гейма Марта проиграла.

Отметим, что это была четвертая встреча соперниц. Теперь счет их матчей стал равным.

Неудачный турнир для украинок