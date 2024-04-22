Во вторник, 23 апреля, в испанском Мадриде стартует престижный теннисный турнир среди женщин категории WTA1000. Среди 96-ти участниц соревнования будут и пять украинок, пишет 24 канал.
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Цуренко стартует первой
Четверо из них будут сеяными. Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина начнут свой путь со второго раунда (1/32 финала). А вот Леся Цуренко стартует уже с первой стадии.
Первой соперницей теннисистки из Ровненщины станет филиппинка Александра Эала (№170 WTA). Успех в этой игре выведет Лесю на румынку Сорану Кирстю, которая идет 30-й в мировом рейтинге. А вот дальше на Лесю, видимо, уже будет ждать первая ракетка мира Ига Швентек.
Пока неясной остается сетка для Элины Свитолиной. Первая ракетка Украины станет или Сара Соррибес Тормо из Испании (№55 WTA), или кто-то из квалификации соревнования. Проход в третий раунд с большой долей вероятности выведет Элину на белоруску Викторию Азаренко.
Так же Даяна Ястремская знает пока лишь одного потенциального соперника. Ею может стать или теннисистка из квалификации, или американка Аманда Анисимова (№241 WTA). Успех во втором раунде вероятнее всего подарит Даяне битву против третьей ракетки мира Коко Гауфф.
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Дежавю для Костюк
Более менее неплохим является жребий для Ангелины Калининой. Уроженка Новой Каховки будет стартовать против победительницы пары Яфань Ван (№71 WTA) – Кэролайн Доулхайд (№56 WTA). Следующей оппоненткой Калининой должна стать восьмой номер рейтинга Чжэн Цинь Вэнь.
В конце концов интересным должен быть путь Марты Костюк. которая на прошлой неделе сенсационно дошла до финала в Штутгарте. Ее первой оппоненткой станет Лорен Дэвис из США (№166 WTA) или же египтянка Маяр Шериф (№72 WTA).
А вот дальше киевлянку уже должна ждать четвертая ракетка мира Елена Рыбакина. Именно представительнице Казахстана Костюк уступила в выше упомянутом турнире в Штутгарте.
Леся Цуренко проведет свою встречу против Еалы 23 апреля ориентировочно в 12:00 по киевскому времени. Зато другие девушки во втором раунде будут стартовать 24-25 числа.
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Прогноз Favbet
К слову, Цуренко является явной фавориткой в своей паре первого раунда. На проход украинки выставлен коэффициент 1,25, тогда как филиппинки – аж 3,90. Также букмекеры определились с главными претендентками на титул.
По их мнению, главной фавориткой соревнования является полячка Ига Швентек. На лидера мирового рейтинга можно поставить за 2,40. Шансы ее главной конкурентки Арины Сабаленка оцениваются в 4,30.
Также неплохие шансы имеют Коко Гауфф (5,00) и Елена Рыбакина (7,00). Среди украинок наибольшие шансы на триумф имеет Элина Свитолина, тогда как на чемпионство других наших девушек коэффициенты слишком высокие:
- Элина Свитолина – 15,00
- Марта Костюк – 50,00
- Ангелина Калинина – 75,00
- Даяна Ястремская – 100,00
- Леся Цуренко – 100,00