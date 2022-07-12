Тренер продемонстрировал свое мастерство

Вернидуб во время тренировки показал свои умения. Новый наставник криворожского клуба тонким ударом с подкруткой поразил ворота с нулевого угла.

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"Как босс", – подписали видео в соцсетях Кривбасса.

Видео удара

Возвращение Вернидуба в УПЛ

21 июня 2022 Юрий Вернидуб официально является главным тренером Кривбасса. Криворожский клуб заключил контракт со специалистом сроком на три года. К тому же, специалист не отказывается от своих воинских обязанностей.

Вернидуб согласился возглавить Кривбасс, потому что не смог отказать президенту криворожского клуба Константину Караманицу, помогающему дивизии, где служит тренер.

Недавно специалист показал свою первую патриотическое тату.

Криворожская команда по итогам прошедшего сезона повысилась в классе и сыграет в украинской Премьер-лиге.

Обратите внимание! Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что новый сезон УПЛ стартует 23 августа.