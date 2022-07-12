Новый сезон стартует 23 августа

По информации Гутцайта, чемпионат Украины начнется 23 августа. Новый сезон отыграют на территории страны, матчи состоятся без зрителей.

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"Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа - в День Государственного флага.

Договорились наработать вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС, областными и Киевской городской военными администрациями. Порядок организации и проведения соревнований в условиях военного положения. Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. Безопасность – прежде всего!", – отметил министр.

"Украинцы – нация победителей"

У стадионов должны быть укрытия, в случае воздушной тревоги, футболисты и тренерский штаб должны немедленно перейти в хранилище.

У стадионов обязательно наличие обустроенного по всем стандартам места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС,

– говорится в сообщении.

"Восстановить большой футбол, как и другие национальные первенства, в Украине очень важно. Мы продолжаем соревноваться и болеть. Продолжаем бороться и побеждать. Несмотря на все, украинский спорт и волю к победе на всех фронтах не остановить. Крепко стоим на спортивном фронте. Постоянно доказываем, украинцы - нация победителей!", – добавил Гутцайт.

Кстати говоря. Из-за полномасштабного вторжения России чемпионат Украины сезона-2021/2022 был досрочно окончен. Команды сыграли только один круг турнира.