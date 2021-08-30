Хорошие новости перед US Open

На пятое место поднялась украинка Элина Свитолина, которая в субботу выиграла турнир WTA 250 в Чикаго.

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Свитолина обошла американку Софию Кенин, с которой украинка продолжает бороться за эту позицию уже длительное время. В активе Свитолиной 5210 очков – на 180 больше, чем у американки.

В посеве на US Open Свитолина также является пятой в рейтинге. Первый матч украинская теннисистка проведет на турнире против канадки Ребекки Марино, одной из победительниц квалификации.

Марта Костюк снова обновила личный рекорд, хотя и не выходила на корт после Уимблдона. Также одну строчку потеряла Даяна Ястремская.

Украинки в обновленном рейтинге WTA (по состоянию на 30 августа)