Обе команды начали матч без разведки. Уже на 12-й минуте поединка Шахтер заработал право на одиннадцатиметровый, пишет 24 Канал.

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Хозяева поля сбили активного бразильца "горняков" Эгиналду и Судаков четко реализовал пенальти. Однако "провансальцы" сумели быстро оправиться от такого бурного начала.

На 23-й минуте встречи Обамеянг получил остроумную передачу от партнера по команде и в одно касание пробил по воротам Ризныка. Голкипер Шахтера был бессилен помочь своей команде.

Видео гола Обамеянга

Напомним, что в первом матче, который завершился вничью 2:2, Обамеянг тоже отметился голом. Тогда габонский форвард открыл счет во встрече.