С первых минут ответного матча подопечные Марино Пушича захватили инициативу. Особенно активным был на левом фланге бразильский вингер Эгиналду, пишет 24 Канал.

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На 11-й минуте встречи активность бразильца воплотилась в пенальти. Защитник Марселя грубо снес Эгиналду в штрафной площадке. Нарушение правил ни у кого не вызвало сомнений.

К отметке подошел полузащитник "горняков" Георгий Судаков. Главный трансферный актив Шахтера хладнокровно реализовал приговор судьи. "Горняки" повели в счете.

Видео гола Судакова

Напомним, что первый матч 1/16 финала между Марселем и Шахтером завершился вничью 2:2. Для выхода в следующий круг "горнякам" нужно побеждать "провансальцев".