Вторая травма за год: капитан Руха, за которым охотился Милан, выбыл до конца сезона
Источник:ФК "Рух
Один из главных талантов украинского футбола Марко Сапуга получил досадную травму во время тренировочного сбора в Словении. Теперь молодому полузащитнику придется ложиться на операционный стол.
Во вторник, 30 января, футболисты Руха сыграли запланированный товарищеский матч против австрийского Штурма (0:0). Уже на 5-й минуте поединка состоялась вынужденная замена Марка Сапуги, который получил тяжелую травму.
Читайте также Клуб УПЛ отменил матч против европейской команды, которая сыграла спарринг с россиянами
Вернется на поле еще сильнее
После обследования у 20-летнего хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Такие травмы требуют длительного времени для восстановления. По предварительному прогнозу Сапуга пропустит семь-восемь месяцев. Поэтому в текущем сезоне Марко точно не сможет помочь своей команде.
Сейчас футболист готовится к операции, которую будут делать в Варшаве. Есть надежда, что Сапуга сумеет быстрее восстановиться от повреждения.
Для каждого профессионального футболиста такой диагноз, как разрыв крестообразной связки, это шок и удар. Марко очень мужественно и не по возрасту по взрослому осознал, что произошло, и готов это испытание пройти, чтобы вернуться на поле еще сильнее,
– отметил руководитель медицинской службы Руха Юрий Полигас.
Отметим, что весной 2023 года Марко Сапуга из-за травмы пропустил 10 матчей сезона 2022/23.
Лидер команды, за которым охотятся гранды
- Напомним, что Марко Сапуга является воспитанником львовских Карпат. Его отец известный в прошлом полузащитник "львов" Андрей Сапуга.
- В сентябре 2020 года Марко присоединился к львовскому Руху. За основную команду "желто-черных" дебютировал 9 мая 2021 года в поединке против Днепра-1 (1:1).
- На счету Сапуги 41 матч в составе Руха, в которых он забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
- Международный центр спортивных исследований CIES включил Сапугу в список 200 самых перспективных игроков мира.
- В СМИ сообщалось о заинтересованности в подписании Сапуги со стороны киевского Динамо и итальянского Милана.