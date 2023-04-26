Голкипер Зари Александр Сапутин, опорный полузащитник Руха Марко Сапуга и центральный нападающий Шахтера Кевин Келси признаны одними из самых перспективных игроков мира. Каждый едва "пролез" в свою номинацию.

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Будущее УПЛ

Международный центр спортивных исследований, известный преимущественно под инициалами CIES, составил список 200 самых перспективных футболистов мира на данный момент. В конкретные номинации и попали представители Украинской Премьер-лиги. CIES также выбрала из двух сотен исполнителей еще 20 футболистов, которые должны "выстрелить" в будущем, однако звезды УПЛ туда не попали.

Голкипер Зари 19-летний Александр Сапутин занял 10-ю позицию среди списка самых перспективных вратарей мира. Победителем же в голкиперской номинации стал болгарский исполнитель Пламен Андреев из Софии. Что касается опорных защитников, то футболист Руха 19-летний Марко Сапуга оказался на 19-й позиции наиболее перспективных представителей этой позиции, а победителем номинации стал опорник Антверпена Артур Вермерен.

Также в список будущих звезд попал и новоиспеченный легионер УПЛ Кевин Келси. Венесуэлец из Шахтера оказался на 19-м месте в списке самых перспективных центрфорвардов. Первая ступенька же досталась Маркосу Леонардо из бразильского Сантоса. Не зря Дарио Срна ранее говорил, что "горняки" переключились из бразильского вектора развития клуба. В настоящее время "кроты" ищут перспективных футболистов в Венесуэле, Колумбии и Эквадоре.

Топ-20 самых перспективных футболистов мира / CIES