Во вторник, 30 января, футболисты Руха сыграли запланированный товарищеский матч против австрийского Штурма (0:0). Уже на 5-й минуте поединка состоялась вынужденная замена Марка Сапуги, который получил тяжелую травму.

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Вернется на поле еще сильнее

После обследования у 20-летнего хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Такие травмы требуют длительного времени для восстановления. По предварительному прогнозу Сапуга пропустит семь-восемь месяцев. Поэтому в текущем сезоне Марко точно не сможет помочь своей команде.

Сейчас футболист готовится к операции, которую будут делать в Варшаве. Есть надежда, что Сапуга сумеет быстрее восстановиться от повреждения.

Для каждого профессионального футболиста такой диагноз, как разрыв крестообразной связки, это шок и удар. Марко очень мужественно и не по возрасту по взрослому осознал, что произошло, и готов это испытание пройти, чтобы вернуться на поле еще сильнее,

– отметил руководитель медицинской службы Руха Юрий Полигас.

Отметим, что весной 2023 года Марко Сапуга из-за травмы пропустил 10 матчей сезона 2022/23.

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