У вівторок, 30 січня, футболісти Руху зіграли запланований товариський матч проти австрійського Штурму (0:0). Вже на 5-й хвилині поєдинку відбулася вимушена заміна Марка Сапуги, який зазнав важкої травми.

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Повернеться на поле ще сильнішим

Після обстеження у 20-річного хавбека діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Такі трави потребують тривалого часу для відновлення. За попереднім прогнозом Сапуга пропустить сім-вісім місяців. Тож у поточному сезоні Марко точно не зможе допомогти своїй команді.

Наразі футболіст готується до операції, яку будуть робити у Варшаві. Є сподівання, що Сапуга зуміє швидше відновитися від пошкодження.

Для кожного професійного футболіста такий діагноз, як розрив хрестоподібної звʼязки, це шок та удар. Марко дуже мужньо та не на вік по дорослому усвідомив, що сталось, та готовий це випробування пройти, щоб повернутись на поле ще сильнішим,

– зазначив керівник медичної служби Руху Юрій Полігас.

Зазначимо, що навесні 2023 року Марко Сапуга через травму пропустив 10 матчів сезону 2022/23.

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