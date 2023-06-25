20-летний капитан Руха давно привлек к себе внимание селекционеров. В услугах талантливого футболиста заинтересованы украинские и зарубежные гранды.

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Сапуга – попал на карандаш скаутов Милана

По информации источника, итальянский Милан планировал совершить трансфер Сапуги уже летом 2023 года. Полузащитник произвел приятное впечатление на скаутов "россонери" после матчей Юношеской лиги УЕФА против Интера и Милана.

Боссы итальянского клуба готовили предложение в 1 миллион евро плюс бонусы от будущих продаж. Тренерский штаб Милана планировал отдать Сапугу на сезон в один из клубов с целью адаптации к итальянскому футболу. В будущем хавбек мог претендовать на замену Раде Круничу.

Однако трансфер сорвался из-за травмы Сапуги. 20-летний футболист пропустил значительную часть весенней части чемпионата и вернулся в состав Руха только в конце мая. Впрочем, селекционеры Милана продолжат следить за перспективным футболистом.

Что известно о Марке Сапуге

Марко Сапуга – сын известного игрока Карпат середины 90-х Андрея Сапуги. Воспитывался в системе УФК-Карпат. В 2020 году стал игроком львовского Руха, где сначала играл за молодежную и юношескую команду. Однако игрок быстро попал в основу Руха, дебютировав в мае 2021 года. В общей сложности хавбек сыграл за основу львовского клуба 24 матча, в которых забил 1 гол. Игрок вызывался в молодежную сборную Украины U21 и юношескую U19. Международный центр спортивных исследований CIES включил Сапугу в список 200 самых перспективных игроков мира

Ранее мы сообщали, что римский Лацио заинтересовался защитником Руха Богданом Слюбиком. За юношескую команду "орлов" уже играет украинец Максим Лехов.