Матч Руха против словенского Копера должен был состояться 3 февраля. Однако местный клуб накануне сыграл против представителя страны-агрессора воронежского Факела.

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Реакция Руха на товарищеский матч между Копером и россиянами

Ситуацию со спаррингом прокомментировал генеральный директор Руха Игорь Дедишин. Он был категоричен по отношению к любителям "русского мира".

Мы не будем тогда играть этот матч, если они играют с россиянами. Если это сейчас подтвердится, то мы отменим этот матч,

– сообщил Дедишин.

Впоследствии стало известно, что львовяне отменили товарищеский матч против словенского Копера.

Ранее сообщалось о спарринге чемпиона Словакии против российского Динамо. Поединок прошел в Катаре во время тренировочного сбора. Президент Слована цинично сообщил, что матч против представителя террористов состоялся из-за отсутствия других команд.

Подготовка Руха ко второй части сезона

Подопечные Виталия Пономарева находятся в Словении с 20 января. На сборах планируется провести 10 матчей.

26 января Рух двумя составами уступил Сараево (0:2) и Домжале (2:3).

На 30 января запланированы поединки против Штурма (Австрия) и Браво (Словения), а на 3 февраля австрийского Хартберга и словенского Копера.

10 февраля команда Пономарева сыграет против Леобена (Австрия) и Мачвы (Сербия). Сбор завершат поединки против словенских Триглавы и Горицы.

К слову. На зимний перерыв "желто-черные" ушли на 6 месте, имея в своем активе 26 очков. Следующий официальный поединок Рух сыграет дома с Полесьем. Базовая дата матча – 24 февраля.