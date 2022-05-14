Маркевич не прочь возглавить Шахтер
Источник:Трибуна
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич ответил на вопрос о готовности вернуться к работе в одном из клубов УПЛ. Наставник не прочь поработать с донецким Шахтером.
Маркевич: Я же не могу себя назначить
С 2016 года известный наставник не руководил ни одной командой. Бывший тренер Днепра работал организатором сборной Украины и советником во львовском Руси.
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Маркевич заявлял, что хочет вернуться к тренерской работе. Специалист заверил, что еще достаточно сил и вдохновения, чтобы принять новый вызов в карьере.
Мирон Маркевич выразил свою готовность возглавить "горняков".
Я ведь не могу себя назначить. Но почему бы и нет,
– ответил тренер.
Интересно, что раньше Маркевич-старший критиковал работу нынешнего наставника Шахтера Роберто Де Дзерби. Львовский тренер не понимал футбола, который итальянец хотел привить "горнякам". Украинец не увидел сдвигов в игре дончан под руководством специалиста из Италии.
Де Дзерби близок к тому, чтобы покинуть украинский гранд. Война в Украине досрочно закончила нынешний сезон, а судьба следующего пока неизвестна. Поэтому итальянец может покинуть Шахтер и вернуться в родную страну. Роберто даже попрощался с командой после последнего благотворительного матча. Он не исключил, что этот поединок мог быть для него последним во главе "горняков".К слову. Мирон Маркевич стал одним из тех, кто обратился за помощью для Украины в войне против России к топовым "коллегам по цеху".
Успешная тренерская карьера Маркевича
- В начале карьеры работал в Торпедо (Луцк) и Подолье (Хмельницкий), львовские Карпаты, с которыми вышел в финал Кубка Украины 1993 года и завоевал бронзовые медали чемпионата Украины в сезоне-1997-1998 годов. Возглавлял Кривбасс, запорожский Металлург.
- В его карьере есть работа в стране-агрессоре. Маркевич возглавлял Анжи с 30 июня 2002 года по 17 августа того же года.
- Его лучшие времена были на тренерском городе харьковского Металлиста и Днепра, с которым в 2015 году вышел в финал Лиги Европы, где проиграл испанской Севилье.
- Был тренером сборной Украины, под его руководством главная команда страны провела всего 4 матча.
- С 2016 по 2021 год работал в Комитете УАФ.
- В 2020 году был советником тренерского штаба Руха. Но всего два месяца пробыл в клубе. По его словам, он выполнил все договоренности перед президентом команды Григорием Козловским.