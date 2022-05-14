Маркевич не прочь возглавить Шахтер

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич ответил на вопрос о готовности вернуться к работе в одном из клубов УПЛ. Наставник не прочь поработать с донецким Шахтером.

Маркевич: Я же не могу себя назначить

С 2016 года известный наставник не руководил ни одной командой. Бывший тренер Днепра работал организатором сборной Украины и советником во львовском Руси.

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Маркевич заявлял, что хочет вернуться к тренерской работе. Специалист заверил, что еще достаточно сил и вдохновения, чтобы принять новый вызов в карьере.

Мирон Маркевич выразил свою готовность возглавить "горняков".

Я ведь не могу себя назначить. Но почему бы и нет,

– ответил тренер.

Интересно, что раньше Маркевич-старший критиковал работу нынешнего наставника Шахтера Роберто Де Дзерби. Львовский тренер не понимал футбола, который итальянец хотел привить "горнякам". Украинец не увидел сдвигов в игре дончан под руководством специалиста из Италии.

Де Дзерби близок к тому, чтобы покинуть украинский гранд. Война в Украине досрочно закончила нынешний сезон, а судьба следующего пока неизвестна. Поэтому итальянец может покинуть Шахтер и вернуться в родную страну. Роберто даже попрощался с командой после последнего благотворительного матча. Он не исключил, что этот поединок мог быть для него последним во главе "горняков".

Успешная тренерская карьера Маркевича

В начале карьеры работал в Торпедо (Луцк) и Подолье (Хмельницкий), львовские Карпаты, с которыми вышел в финал Кубка Украины 1993 года и завоевал бронзовые медали чемпионата Украины в сезоне-1997-1998 годов. Возглавлял Кривбасс, запорожский Металлург.

В его карьере есть работа в стране-агрессоре. Маркевич возглавлял Анжи с 30 июня 2002 года по 17 августа того же года.

Его лучшие времена были на тренерском городе харьковского Металлиста и Днепра, с которым в 2015 году вышел в финал Лиги Европы, где проиграл испанской Севилье.

Был тренером сборной Украины, под его руководством главная команда страны провела всего 4 матча.

С 2016 по 2021 год работал в Комитете УАФ.

В 2020 году был советником тренерского штаба Руха. Но всего два месяца пробыл в клубе. По его словам, он выполнил все договоренности перед президентом команды Григорием Козловским.