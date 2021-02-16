Легендарный тренер Мирон Маркевич может возобновить тренерскую карьеру. 70-летний специалист не прочь возглавить клуб с чемпионата Польши.

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич не планирует уходить на пенсию и покидать тренерскую карьеру. Титулованный специалист согласится на работу в клубе, который выступает в польской Экстраклассе.

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Пенсия? Нет, не слышали

Пенсия? Нет. Более того, я хочу вернуться. В работе в Польше я был бы заинтересован. Но при условии, что это будет серьезный и масштабный проект, команда, которая будет бороться за трофеи. Контракт с украинской федерацией футбола? Думаю, этот вопрос можно решить,

– заявил тренер.

По словам Маркевича, он хотел бы поработать в амбициозном клубе, который готов достигать поставленных целей.

Последним клубом в тренерской карьере Мирона Богдановича был Львовский Рух. Но всего два месяца пробыл в клубе. По его словам, он выполнил все договоренности перед президентом команды Григорием Козловским.

Перед этим Маркевич успешно тренировал Металлист и Днепр. Интересно, что именно после работы в днепровском клубе в 2016 году специалист начал работать в Комитете.

В начале карьеры работал в Торпедо (Луцк) и Подолье (Хмельницкий), львовских Карпатах, с которыми вышел в финал Кубка Украины 1993 года и получил бронзовые медали чемпионата Украины в сезоне-1997-1998 годов. Возглавлял также Кривбасс, Металлург и российский Анжи.