Маркевич покинул клуб, которому помог впервые в истории выйти в УПЛ
Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич больше не работает во львовском "Рухе". Стороны прекратили сотрудничество после того, как клуб вышел в Премьер-лигу.
69-летний легендарный тренер работал консультантом главного тренера команды Ивана Федько. Он помог команде выйти в элитный дивизион и покинул команду. Об этом сообщил сам наставник в комментарии издания Meta-rating.
К слову: Маркевич возглавит "Мариуполь"
Маркевич не так долго успел поработать в клубе. На эту должность он пришел только 15 июня.
По словам Мирона Богдановича, все договоренности с президентом клуба Григорием Козловским были выполнены.
Теперь Маркевич сосредоточит свое внимание исключительно на работе в Комитете. Там работает экс-наставник "Днепра" еще с 2016 года.
Тренерская карьера Мирона Маркевича
- Первыми клубами в тренерской деятельности Маркевича были "Торпедо" (Луцк) и "Подолье" (Хмельницкий). С 1990 года возглавлял "Карпаты", с которыми вышел в финал Кубка Украины 1993 года и получил бронзовые медали чемпионата Украины в сезоне 1997/98 годов.
- Возглавлял также "Кривбасс", "Металлург" и "Анжи".
- Наиболее успешными клубами Маркевича стали "Металлист" и "Днепр". Именно с харьковчанами с сезона 2006/07 каждый раз занимал 3 место в чемпионатах Украины, а в сезоне 2011/12 достиг наибольшего еврокубкового успеха в истории клуба, попав в 1/4 финала Лиги Европы.
- В первый день февраля 2010 года Мирон Маркевич назначен главным тренером национальной сборной Украины. Специалисту удавалось совмещать работу в клубе и сборной.
- В августе 2010 года заявил об отставке с поста тренера сборной из-за несогласия с решением Федерации футбола Украины о лишении "Металлиста" 9 очков за якобы договорной матч против "Карпат".
- В феврале 2014 года покинул пост тренера харьковской команды из-за того, что игрокам уже три месяца не платили зарплату. А уже в мае того же года был назначен главным тренером днепровского "Днепра". Во главе с днепрянами попал в финал Лиги Европы 2015 года, а в июне 2016 года подал в отставку.