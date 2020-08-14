Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич больше не работает во львовском "Рухе". Стороны прекратили сотрудничество после того, как клуб вышел в Премьер-лигу.

69-летний легендарный тренер работал консультантом главного тренера команды Ивана Федько. Он помог команде выйти в элитный дивизион и покинул команду. Об этом сообщил сам наставник в комментарии издания Meta-rating.

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Маркевич не так долго успел поработать в клубе. На эту должность он пришел только 15 июня.

По словам Мирона Богдановича, все договоренности с президентом клуба Григорием Козловским были выполнены.

Теперь Маркевич сосредоточит свое внимание исключительно на работе в Комитете. Там работает экс-наставник "Днепра" еще с 2016 года.

Тренерская карьера Мирона Маркевича