Попрощался, чтобы уйти

Похоже, что эра Роберто Де Дзерби в Шахтере заканчивается. По информации издания, итальянский наставник хочет вернуться на родину, где продолжит свою карьеру.

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У специалиста есть несколько предложений из Серии А, среди клубов, которые предлагают Де Дзерби работу, есть Наполи. Вроде бы в апреле представители "голубых" контактировали с еще пока главным тренером Шахтера.

Наполи за два тура до окончания чемпионата идет на третьем месте у Серии А, а это место в групповом раунде Лиги чемпионов. В наработке клуба 73 очка.

Ранее Де Дзерби заявлял, что хотел бы продолжить свою работу в Шахтере, но его судьба на тренерском мостике "горняков" зависит от того, начнется ли следующий сезон-2022/2023 в Украине.

Но потом намекнул на свой уход из украинского гранда, который уже обеспечил себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов в новом еврокубковом сезоне. Де Дзерби трогательно простился с командой после последнего благотворительного матча против Хайдука (3:3), отметив, что это мог быть его последний поединок во главе "горняков". Об этом в своих комментариях упоминали футболисты Шахтера.

Напомним, что донецкий клуб собирал средства в благотворительном турне в поддержку Украины. Итальянский наставник похвалил украинских болельщиков за радушие и теплый прием.

После такого вояжа по Европе несколько футболистов Шахтера отправились в расположение сборной Украины, которая в Словении готовится к игре против Шотландии.

Тренерская карьера Де Дзерби в Шахтере