Защитник Марк Мампасси недолго задержался в чемпионате России. Предатель Украины решил перебраться в турецкий Антальяспор.

Марк Мампасси является воспитанником донецкого Шахтера. Хотя за главную команду не провел ни одного матча. А играл в аренде в Мариуполе. Но в декабре 2021 года он перешел в россйский Локомотив. Сумма трансфера не была озвучена, но портал Transfermartk указывает, что переход обошелся в 3 миллиона евро. При этом, как заявили в Шахтере, игрок поставил их в такие условия, что они мало или продать его, или впоследствии отпустить бесплатно.

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Несмотря на то, что Мапмасси выступал за юношеские сборные Украины (он народился в Донецке), в феврале 2022 года он принял российское гражданство – об этом стало известно за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако особой стабильностью и в чемпионате России Мампасси не отличился – последние четыре матча, где защитник выходил на поле, его команда проиграла. Он сел на скамью для запасных. Так что после этого его и решили отдать в аренду в турецкий Антальяспор.

Следует отметить, что в этом клубе выступает еще один россиянин Федор Кудряшов. А также два бывших игрока Шахтера – Фернандо и Луис Адриано.

Стоит отметить, что Transfermartk сообщает, что в Мампасси два гражданства – украинское и российское.