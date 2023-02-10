Марк Мампассі є вихованцем донецького Шахтаря. Хоч за головну команду не провів жодного матчу. Натомість грав в оренді в Маріуполі. Але в грудні 2021 року він перейшов в російський Локомотив. Суму трансферу не озвучили, але портал Transfermartk вказує, що перехід обійшовся в 3 мільйони євро. При цьому, як заявили в Шахтарі, гравець їх поставив в такі умови, що вони мало або продати його, або згодом відпустити безкоштовно.

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Попри те, що Мапмассі виступав за юнацькі збірні України (він народився в Донецьку), в лютому 2022 року він прийняв російське громадянство – про це стало відомо за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росії до України.

Однак особливою стабільністю і в чемпіонаті Росії Мампассі не відзначився – останні чотири матчі, де захисник виходив на поле, його команда програла. Тож він сів на лаву для запасних. Тож після цього його і вирішили віддати в оренду в турецький Антальяспор.

Варто відзначити, що в цьому клубі виступає ще один росіянин Фєдор Кудряшов. А також два колишні гравці Шахтаря – Фернандо та Луїс Адріано.

Варто відзначити, що Transfermartk подає, що в Мампассі два громадянства – українське та російське.