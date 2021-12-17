Мампасси стал игроком Локомотива

"Горняки" не оглашали подробностей трансфера. Но московский клуб сообщил, что 18-летний игрок подписал контракт на 5 лет.

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Сумма трансфера оценивается в 4 миллиона евро.

18-летний футболист является воспитанником Академии ФК Шахтер, за которую выступает с 2010 года. Однако за первую команду "горняков" он не провел ни одного поединка.

Марк также является игроком юношеской сборной Украины. За команду U-17 футболист сыграл 12 матчей и забил 2 мяча, а в составе сборной U-19 провел 3 встречи.

Последние полгода провел в аренде в Мариуполе. В составе клуба он сыграл 16 матчей. В одном из поединков отметился ассистом.

К слову. Ранее сообщалось, что Мампасси может получить российское гражданство. СМИ отмечали, что футболистом интересовались сразу три российских клуба

Мампасси – не первый украинский футболист, который будет выступать в чемпионате России. В 2019 из Шахтера в Россию переехали Олег Данченко, Иван Ордец и Ярослав Ракицкий.