Мампасси стал игроком Локомотива
"Горняки" не оглашали подробностей трансфера. Но московский клуб сообщил, что 18-летний игрок подписал контракт на 5 лет.
Стоит внимания Новогодняя щедрость киевлян: Динамо готово расстаться с еще тремя лидерами
Сумма трансфера оценивается в 4 миллиона евро.
18-летний футболист является воспитанником Академии ФК Шахтер, за которую выступает с 2010 года. Однако за первую команду "горняков" он не провел ни одного поединка.
Марк также является игроком юношеской сборной Украины. За команду U-17 футболист сыграл 12 матчей и забил 2 мяча, а в составе сборной U-19 провел 3 встречи.
Последние полгода провел в аренде в Мариуполе. В составе клуба он сыграл 16 матчей. В одном из поединков отметился ассистом.
Мампасси – не первый украинский футболист, который будет выступать в чемпионате России. В 2019 из Шахтера в Россию переехали Олег Данченко, Иван Ордец и Ярослав Ракицкий.