24-летний вратарь Дмитрий Ризнык перешел к донецкому Шахтеру из полтавской Ворсклы. Сумма трансфера не указана, но перед инсайдером Фабрицио Романо писал, что "горняки" заплатят за голкипера 3 миллиона евро и бонусы. В Ворскле же подтвердили, что это самый дорогой трансфер в истории клуба.

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Дмитрий Ризнык – воспитанник полтавского футбола. В октябре 2019 года дебютировал в УПЛ и в первом же сезоне стал финалистом Кубка Украины. Всего за главную команду Ворсклы провел 80 матчей, 24 из которых – без пропущенных голов. В сезоне-2022/23 сыграл 17 поединков (15 – в УПЛ, 2 – в квалификации Лиги конференций УЕФА). Выступал за юношескую сборную Украины, с которой дошел до полуфинала Евро-2018 (U-19). В составе сборной Украины U-20 стал победителем молодежного чемпионата мира 2019 года.

11 ноября 2021 года Дмитрий Ризнык дебютировал за национальную сборную Украины, выйдя на замену в товарищеской игре с Болгарией (1:1). 14 июня 2022 года провел первый официальный матч в составе главной команды страны в Лиге наций УЕФА с Ирландией (1:1).

Стоит отметить, что в составе Шахтера есть два голкипера, конкурирующих за место в старте. Речь идет об Анатолии Трубине и Андрее Пятове. Также в клубе есть опытный Алексей Шевченко и молодой Тимур Пузанков.

Ризнык может стать заменой именно для Трубина, который в этом сезоне провел 18 матчей за Шахтер. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года, но он не хочет продлевать соглашение. Все из-за заинтересованности со стороны европейских клубов.

