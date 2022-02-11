Палкин заявил, что родители футболиста были серьезно настроены на переход Марка в московский клуб.

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"Были у меня сложные переговоры с его родителями, они хотели уйти. У них такая ситуация была: "Или вы нам даете возможность быть в первой команде и играть или мы хотим уйти, среднего не дано", – начал он.

Движений для маневра особо не было. Я понимал, что есть год контракта, через полгода уже оставалось бы совсем ничего. Решили принять предложение и продать Локомотиву. Это первый раз в истории клуба, когда футболиста из академии напрямую продают за такие деньги,

– сказал Палкин.

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