Соответствующая информация размещена на официальном сайте российской Премьер-лиги.

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В Украине такой шум подняли, будто я игрок сборной. Я играл в Мариуполе, меня никто не знал. Я не могу понять людей, которые не знают ситуации. Я аполитичен, за новостями не слежу и телевизор не смотрю,

– сказал Мампасси.

Таланта забросали сообщениями, что он предатель, ведь поехал играть в страну-агрессор. Футболист ограничил доступ к своему профилю в инстаграме, чтобы писать ему могли лишь те, кто подписан на его страницу.

"Российский паспорт? Такого требования не было. Все касалось спортивных вопросов. После всех аргументов я был заинтересован в переходе, хотел играть за Локомотив. Видел, где-то писали, что меня могут дисквалифицировать из-за смены спортивного гражданства. Если бы в этом были хоть какие-то сомнительные моменты, я не пошел бы на это. Уверен, что никаких проблем не будет", – сказал он.

Что известно о Марке Мампасси