Украинский полузащитник Мехелена Марьян Швед сделал ассист и забил гол в матче 22 тура чемпионата Бельгии против Васланд-Беверена.

Источник: 24 канал

Ваасланде-Беверен – Мехелен 2:3

Голы: Фоше, 61, 70 – Уолш, 9, Швед, 26, 90 2

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Швед вышел в стартовом составе, на 9-й минуте ассистировал Уолш, который открыл счет.

Видео ассиста Шведа

На 26-й минуте украинец забил второй гол Мехелена.

Видео первого гола Шведа

Во втором тайме дубль Фоше позволил хозяевам сравнять счет – 2:2. Однако на второй компенсированной минуте Швед вновь продемонстрировал свои бомбардирские качества, с близкого расстояния расстреляв ворота соперника. 3:2 – в пользу гостей.

Видео второго гола Шведа