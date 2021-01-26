Гол и ассист: украинец Швед зафеерил в чемпионате Бельгии – видео
Украинский полузащитник Мехелена Марьян Швед сделал ассист и забил гол в матче 22 тура чемпионата Бельгии против Васланд-Беверена.
Источник: 24 канал
Ваасланде-Беверен – Мехелен 2:3
Голы: Фоше, 61, 70 – Уолш, 9, Швед, 26, 90 2
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Швед вышел в стартовом составе, на 9-й минуте ассистировал Уолш, который открыл счет.
Видео ассиста Шведа
На 26-й минуте украинец забил второй гол Мехелена.
Видео первого гола Шведа
Во втором тайме дубль Фоше позволил хозяевам сравнять счет – 2:2. Однако на второй компенсированной минуте Швед вновь продемонстрировал свои бомбардирские качества, с близкого расстояния расстреляв ворота соперника. 3:2 – в пользу гостей.
Видео второго гола Шведа
- В текущем сезоне чемпионата Бельгии украинец проводит десятый матч. До этого на его счету был один забитый мяч.
- Права на Марьяна принадлежат Селтике, в Мехелене он играет на правах аренды.
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