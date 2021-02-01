Украинский легионер Мехелена Марьян Швед прокомментировал свою карьеру в Бельгии. Игрок взял на себя всю вину за невыразительную игру за команду.

Источник: Gazet van Antwerpen

Марьян Швед рассказал об адаптации в бельгийском клубе, где выступает на правах аренды. По словам 23-летнего футболиста, его адаптационный период в Мехелене завершился, но вины с себя за плохую работу он не снимает.

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Объяснение Шведа

Почему Швед не сразу заиграл в Бельгии? Марьян признался, что первые месяцы в новом клубе были чрезвычайно сложными. Переезд в новую страну, проживание отдельно от семьи. Это все в совокупности повлияло на игрока в психологическом плане. Сейчас футболист перевез семью в Бельгию, решив эту бытовую проблему.

Проблемы в клубе не было, она была только во мне. Обвинять могу только себя. Старался работать над собой, но делать это было нелегко. Нужно было привыкнуть к новому коллективу, поэтому в начале я часто оставался наедине. Все зависело только от меня,

– заявил экс-карпатовец.

С чего все началось?

Главный наставник Мехелена Воутер Вранкен в пух и прах раскритиковал работу Шведа в клубе. Он отмечал, что Марьян не соблюдает дисциплины. Такая критика положительно повлияла на украинского футболиста.

Игрок сборной Украины в матче против Ваасланде-Беверена дважды отличился в воротах соперника и еще один раз ассистировал партнеру по команде. Украинец вырвал важную победу для Мехелена в чемпионате Бельгии (2:3).

После такого яркого поединка тренер Мехелена был поражен изменениями Шведа и заявил, что бельгийцы будут пытаться выкупить соглашение у шотландского Селтика.