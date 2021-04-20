Борьба Зари и Александрии

К этому матчу команды подходят в плохом настроении. В прошлом туре чемпионата Украины Заря проиграла Ворскле в Полтаве (4:2). К слову, луганский клуб был вынужден отыгрываться со счета 4:0. Александрия же неудачно поехала в гости во Львов. Команда из города Льва сотворила сенсацию, разгромив подопечных Владимира Шарана (3:1).

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На пути в полуфинал команда Виктора Скрипника в напряженном матче одолела лидера Первой лиги Верес (1: 2). За клуб из Луганска отличились Иванисеня и Кочергин. Александрия в 1/4 с Днепром-1 лишь по серии пенальти добыла путевку в полуфинал.

В истории противостояний клубы 24 раза встречались на одном поле, в которых "черно-белые" праздновали победу в 14 встречах. Подопечные Шарана – 11 раз. Еще в 9 поединках расписывали мировую.

В кубковых соревнованиях команды пересекались 5 раз. Если принимать во внимание только матчи Кубка Украины, то здесь минимальное преимущество у Зари – 2 победы. На одну меньше у соперника луганского клуба. Еще два поединка завершались ничьей.

Матч 1/2 финала Кубка Украины Александрия – Заря состоится 21 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18: 30.

Прогноз от Favbet

Букмекеры колеблются, кому же отдать предпочтение в этом кубковом матче. Однако победу отдают гостям из Луганска – 2,35. На победу "горожан" из Александрии можно сделать ставку с коэффициентом 2,97. Не исключено, что основное время команды завершится вничью – 3,45. Эксперты склоняются к тому, что второй финалист будет определен таки за 90 минут.

Фанаты обеих команд смогут увидеть голы от любимых игроков – 1,71. Первыми нули на табло скорее всего розмочат гости – 1,87. А то, что хозяева первыми огорчат голкипера соперника 2,15.

Нас ждет зрелищный поединок с несколькими голами. Вероятно, что в матче мы сможем увидеть 2 или 3 результативных выстрела. Однако второй тайм, который может стать решающим, подарит поклонникам футбола больше голов – 2,04.

Кто может стать автором гола в важной встрече

За Зарю следует ждать результативных выстрелов от Александра Гладкого и Шахаба Захеди – 2,00 и 2,20 соответственно.

За хозяев наилучшие шансы имеет Артем Ситало – 2,55. Также не следует списывать из авторов голов и Максима Третьякова – 3,50.