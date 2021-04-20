На стадии полуфинала Кубка Украины 5 сезон подряд играет команда из Первой лиги. До Агробизнеса это удавалось сделать 4 клубам:

Николаев (2016/2017 – поражение Динамо)

Днепр-1 (2017/2018 – поражение Динамо)

Ингулец (2018/2019 – победа над Зарей)

Минай (2019/2020 – поражение Динамо)

Только Ингулец сумел пробиться в финал, в котором проиграл Шахтеру. Что интересно, эта статистика свидетельствует против Агробизнеса, ведь Динамо побеждало своих соперников из Первой лиги в полуфинале.

Также следует обратить внимание, что Динамо – единственный клуб, который имеет опыт побед в Кубке Украины или других турнирах.

В 2021 году победа в Кубке Украины не позволит сыграть в Лиге Европы.

Агробизнес – Динамо

В отличие от Динамо, Агробизнесу пришлось пройти почти весь путь в Кубке Украины. Клуб из города Волочиск стартовал с 1/32 финала и до полуфинала поочередно одолел: Ужгород (0:1), Эпицентр Дунаевцы (1:2), Ворсклу (1:0), Шахтер (1:0).

Как известно, в полуфинале Агробизнес после дополнительного времени остановил донецкий Шахтер, который 13 раз выигрывал Кубок Украины. Также скромный клуб снял скальп с Ворсклы, которая играла в предыдущем финале и торжествовала в 2009 году.

Динамо пока провело в Кубке Украины только один матч на стадии четвертьфинала против Колоса. Киевляне и Шахтер стартовали с 1/4 финала из-за того, что прошлый сезон сместился в дате вследствие пандемии коронавируса.

Подопечные Мирчи Луческу только после серии пенальти одолели Колос. Основное и дополнительное время игры завершилось ничьей 0:0. Колосу нужно было забить всего один пенальти, чтобы выбить Динамо. Однако Денис Бойко героически вывел киевлян в следующий раунд.



Денис Бойко отбивает пенальти в матче с Колосом / Фото ФК Динамо

После возобновления сезона Агробизнес, кроме матча с Шахтером, торжествовал только против Кристалла. Сейчас у подопечных Александра Чижевского серия без побед из 5 матчей – одно поражение и 4 ничьи.

Динамо после победы над Шахтером 17 апреля (1:0) на 99% стало чемпионом Украины. Поэтому киевляне могут сосредоточиться на Кубке Украины. Победа в этом турнире позволит Динамо оформить "золотой дубль". Этого не происходило с 2015 года.

Агробизнес сыграет с Динамо формально дома, ведь игра состоится в Тернополе. Поединок состоится со зрителями на трибунах. Несмотря на выездной статус поединка для Динамо именно киевляне фавориты.

В компании Favbet проход "бело-синих" в финал, которые 12 раз выигрывали Кубок Украины, оценен коэффициентом 1,07. Шансы Агробизнеса выйти в решающий поединок оценены коэффициентом 8,60.

Динамо также фаворит на то, чтобы выиграть поединок в основное время. На победу подопечных Мирчи Луческу в компании Favbet предлагают коэффициент 1,25. Агробизнес в полуфинале сумел "засушить" игру против Шахтера. Следовательно, Динамо не следует списывать соперника со счетов. Победу Агробизнеса в основное время специалисты оценивают коэффициентом 12,50. Если же основное время поединка завершится ничьей – коэффициент 5,80.

Не следует отбрасывать вероятность, что клубы определят более сильного в дополнительное время или даже по пенальти. В обоих случаях фаворитом остается Динамо.

Победу "бело-синих" в дополнительное время оценивают коэффициентом 8,50. А вот проход по пенальти оценен коэффициентом 15. В то же время шансы Агробизнеса одолеть киевлян в дополнительное время оценены коэффициентом 25. Выход клуба из Волочиска в финал благодаря победе в пенальти – коэффициент 20.

Матч Агробизнес – Динамо состоится 21 апреля. Начало в 16: 00. Игру покажет канал "Футбол 1".

Александрия – Заря

Во втором полуфинале сойдутся команды, которые крайне редко доходят до полуфинала и тем более финала. Только у Зари есть опыт игры в решающем матче Кубка Украины в сезоне-2015/2016. Тогда подопечные Юрия Вернидуба еще в финале уступили Шахтеру.

В том же сезоне до полуфинала дошла и Александрия, которая на своем пути одолела Динамо Сергея Реброва. Однако в полуфинале подопечные Владимира Шарана уступили Шахтеру. Это был первый и до этого года единственный выход Александрии в полуфинал Кубка Украины.

Заря в сезоне-2018/2019 доходила до полуфинала, в котором неожиданно проиграла представителю Первой лиги – Ингульцу.

Александрии пришлось стартовать в действующем розыгрыше Кубка Украины с 1/16 финала. На своем пути александрийцы одолели Ингулец (4:1), Минай (3:0) и Днепр-1 (1:2). Что интересно, четвертьфинальную игру подопечные Шарана выиграли в меньшинстве.



Фото ФК Заря

Заря начала путь в Кубке Украины с 1/8 финала. Сначала команда Виктора Скрипника одолела Десну (0:1), а затем Верес из Первой лиги (1: 2). Третий матч Кубка луганчанам снова предстоит сыграть на выезде.

Заря и Александрия проводят разные сезоны. Если луганчане борются за "бронзу" УПЛ, то Александрия лишена какой-либо мотивации в чемпионате Украины.

Несмотря ни на что именно Заря является фаворитом встречи. Победу луганской команды в основное время игры в компании Favbet оценивают коэффициентом 2,36. А на проход Зари в финал коэффициент 1,74.

Вместе с тем шансы Александрии выиграть поединок в основное время также достаточно хороши. Победу подопечных Шарана в основное время оценивают коэффициентом 2,97. проход Александрии в следующий раунд оценен коэффициентом 2,11.

Матч Александрия – Заря состоится 21 апреля. Начало в 18:30. Игру покажет канал "Футбол 1".

Заря имеет не лучшую статистику в матчах с Александрией. Во-первых, луганчане проиграли своему сопернику в 1/8 финала Кубка Украины в 2019 году. Во-вторых, с тех пор как Виктор Скрипник возглавил Зарю, луганчане выиграли у Александрии только один матч. В их пассиве 4 поражения и еще одна ничья.